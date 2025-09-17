"Обычная зависть": Бузова ответила на нападки Булановой и Собчак

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Ольга Бузова отреагировала на недавнюю беседу Ксении Собчак с Татьяной Булановой, в которой знаменитости заявили о большом трудоголизме знаменитости и полном отсутствии вокальных данных. Признание она сделала в беседе со своей командой.
"Я вас умоляю, кто там судьи? Ксения поет, может? Да пошли они… Это обычная зависть", – сказала ведущая.
По ее словам, ее любят и ждут по всей стране, а ее танцоры отлично выступают на сцене, в отличие от тех же артистов из команды Булановой. Бузова указала, что у большинства россиян она ассоциируется с весельем.
При этом в интервью Татьяна Буланова отмечала, что очень хорошо относится к Ольге, несмотря на ее вокальные особенности. На деле знаменитость действительно много работает, и это вызывает у певицы большое уважение. Ксения Собчак, в свою очередь, уверена – эти комплименты выглядят сомнительно для артиста, который должен пробивать дорогу в шоу-бизнесе своим талантом, а не исключительно упорством.
В Вашингтоне готовятся ввести новые жесткие меры против Москвы
Дипломат напомнила об одной существенной проблеме украинской власти