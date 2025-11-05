Собчак устроила роскошный отдых в Дубае с номером за 300 тысяч рублей в сутки

Собчак устроила роскошный отдых в Дубае с номером за 300 тысяч рублей в сутки
Фото: соцсети
Телеведущая пришла в восторг от сервиса за рубежом

Журналистка Ксения Собчак решила с размахом отметить 44-летие: вместе с семьей она отпраздновала свой день в элитном Bulgari Resort Dubai, где цены на посуточное проживание стартуют от 300 тыс. рублей и выше.

На территории гостиницы – огромный бассейн, фитнес-зал, ресторан с баром, сауны и другие удобства. Телеведущая отдыхает уже четыре дня: по самым скромным прикидкам, стоимость поездки составит не один миллион рублей.

Журналистка очень довольна сервисом и вниманием к мелочам в отеле. А собственная терраса у виллы вызвала у Собчак неописуемую радость. Оттуда доступен прямой выход к пляжу.

По открытым источникам, вилла (с одной спальней) в отеле обходится дороже 500 тыс. рублей за ночь.

Дорогим сердцу подписчикам Ксения Анатольевна сообщила, что те ее любят не за молодость и не красоту – и ей это с годами начало нравиться. А вот ретушер для фотокарточек в социальной сети открыто признался Ксении, что "даже не худил" ее. От такого комплимента Собчак пришла в восторг.

"Люблю вас всех и ценю каждого! Пошла в море", – написала Собчак.

Кстати, не так давно журналистка организовала для любимого супруга "капустник". На праздник приехал пасынок Константина Богомолова и дочка Анна, которая родилась в браке с экс-супругой Дарьей Мороз. Отца она поздравила так, что он, тронутый, пустил слезу. Хотя тосты по задумке супруги именинника содержали юмористическую подоплеку.

Правда, даже с такими затратами Ксению расстроили цены на концерты SHAMAN в Белгороде: на одного до девяти тысяч рублей. Несмотря на "бесценный патриотизм", иронично отметила блогер, не каждый россиянин может потратить на билет столько денег.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
