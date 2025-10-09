Собчак назвала самую главную ошибку своей жизни

Собчак назвала самую главную ошибку своей жизни
Ксения Собчак. Кадр: YouTube
Знаменитость решила быть откровенной

Скандально известная журналистка, звезда социальных сетей Ксения Собчак откровенно рассказала о том, что считает своей главной жизненной ошибкой. В недавней беседе "по душам" с прессой она призналась, что всю жизнь страдает от нехватки силы воли и терпения.

По словам знаменитости, именно отсутствие внутренней стойкости мешало ей достигать целей, к которым она шла. Она назвала эту проблему самым трудным испытанием, с которым ей приходится мириться.

Любимица публики с улыбкой отметила, что соответствующий вопрос ее собеседника о важнейших проблемах в жизни ей очень понравился, так что она даже подумывает использовать его в одном из своих будущих интервью.

Ранее "блондинка в шоколаде" говорила, что другой ее трудностью стала необходимость быть "стальным человеком". Она пояснила, что судьба заставила ее выработать в себе жесткость и привычку все контролировать.

Знаменитость призналась, что долгое время считала, будто справится со всеми задачами лучше других, но со временем поняла, что это лишь усиливает внутреннее напряжение.

К слову, ранее была раскрыта возможная стоимость новой квартиры Собчак в элитном районе.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
