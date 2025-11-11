Собчак ответила на новости о ее переезде в Евросоюз

Переезд Собчак в Европу: телеведущая сказала последнее слово
Ксения Собчак. Фото: соцсети
Вокруг знаменитой персоны разгорелся большой скандал

Несколько недель назад в интернет-пространстве разгорелись бурные обсуждения: действительно ли Ксения Собчак собирается покинуть Россию и уехать жить в Европу. Поводом для разговоров послужили слухи, что телеведущая оформляет вид на жительство в Испании. Новость моментально разлетелась по Telegram-каналам и вызвала уйму комментариев.

Сама Собчак не стала долго молчать и довольно резко поставила точку в этой истории. Она назвала подобные публикации "новостями из нижнего интернета" и подчеркнула: "Я в России живу и работаю". Этой фразой ведущая ясно дала понять, что никакого побега не планирует.

Ранее газета El País писала, что знаменитая россиянка подала заявление на вид на жительство в солнечной европейской стране для себя и сына, и документ находится на рассмотрении. После этого многие решили, что телеведущая всерьез намерена перебраться в Европу.

Ксения же настаивает, что не собирается менять место жительства и продолжает активно заниматься своими проектами в России. При этом любопытно: несколько лет назад она говорила, что уедет из страны только в одном случае – если закроют границы.

К слову, недавно "блондинка в шоколаде" объявила о разводе Бородиной. А ведь телеведущая совсем недавно вышла замуж. 

Источник: Telegram-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
