Кнутов: Зеленский готовит перед Новым годом ракетную атаку с БПЛА по России

Военный эксперт предупредил о провокации Киева с ракетными ударами под Новый год
Фото: commons.wikimedia.org
Киеву нужен черный пиар, чтобы выступить с новыми обвинениями в адрес России

Режим Владимира Зеленского готовится к ракетным ударам по России с применением дронов во время празднования Нового года, заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Спикер пояснил, что Киеву необходима эта провокация, чтобы затем обвинить россиян в разрушении объектов инфраструктуры.

В преддверии праздников, считает Кнутов, Зеленский будет все больше провоцировать ВС России. Участятся угрозы терактов, которые связаны с проведением мероприятий на праздниках. Наверняка Украина уже занимается накоплением БПЛА с остальными припасами. 

Украинский режим, развивает мысль Кнутов, будет выбирать для атак Москву, Петербург и другие крупные российские города.

"Такие удары вызывают в обществе атмосферу неуверенности", – пояснил специалист в беседе с "Абзацем".

Кнутов напомнил о похожих прецедентах, когда ракета Patriot угодила в жилой дом, а Киев принялся обвинять Россию в этих ударах, утверждая, что на самом деле это была якобы российская ракета. Нужно помнить, насколько далеко готовы зайти украинские власти в развязывании ударов по инфраструктуре.

Киеву необходимо поднимать ставки и формировать черный пиар – Зеленский, поясняет Кнутов, готов и подорвать дамбы в собственном тылу, совершенно не беспокоясь о том, что будет с гражданским населением.

Для ударов вглубь РФ, добавил он, ВСУ могут переделывать спортивные самолеты. Ранее ВС России уничтожили завод, где производили ракеты "Фламинго". Однако Украина перенесла остатки производства и скопила часть ракет с дальностью 3 тыс. км. Разрушения при попадании будут серьезными.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

Запад увидел в противолодочнике "Североморск" грозный сигнал от России

Москва стремится к преимуществу в Прибалтике, уверен автор

Кто займет кресло Зеленского: политолог отвел победу на выборах ставленнику США

Эксперт отводит наибольшие шансы человеку из аппарата правительства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей