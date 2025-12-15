Киеву нужен черный пиар, чтобы выступить с новыми обвинениями в адрес России

Режим Владимира Зеленского готовится к ракетным ударам по России с применением дронов во время празднования Нового года, заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Спикер пояснил, что Киеву необходима эта провокация, чтобы затем обвинить россиян в разрушении объектов инфраструктуры.

В преддверии праздников, считает Кнутов, Зеленский будет все больше провоцировать ВС России. Участятся угрозы терактов, которые связаны с проведением мероприятий на праздниках. Наверняка Украина уже занимается накоплением БПЛА с остальными припасами.

Украинский режим, развивает мысль Кнутов, будет выбирать для атак Москву, Петербург и другие крупные российские города.

"Такие удары вызывают в обществе атмосферу неуверенности", – пояснил специалист в беседе с "Абзацем".

Кнутов напомнил о похожих прецедентах, когда ракета Patriot угодила в жилой дом, а Киев принялся обвинять Россию в этих ударах, утверждая, что на самом деле это была якобы российская ракета. Нужно помнить, насколько далеко готовы зайти украинские власти в развязывании ударов по инфраструктуре.

Киеву необходимо поднимать ставки и формировать черный пиар – Зеленский, поясняет Кнутов, готов и подорвать дамбы в собственном тылу, совершенно не беспокоясь о том, что будет с гражданским населением.

Для ударов вглубь РФ, добавил он, ВСУ могут переделывать спортивные самолеты. Ранее ВС России уничтожили завод, где производили ракеты "Фламинго". Однако Украина перенесла остатки производства и скопила часть ракет с дальностью 3 тыс. км. Разрушения при попадании будут серьезными.