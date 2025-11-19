Курс рубля
Российские войска противостоят попыткам ВСУ атаковать Россию. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировав применение Украиной американских ракет ATACMS.
В ходе брифинга пресс-секретарь президента России отметил, что ВС России противостоят попыткам Киева в нанесении ударов с высокоточным оружием Запада.
Атака ВСУ с применением американских ракет ATACMS в Воронежской области говорит о точной причастности Штатов к этим действиям, считает военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Эксперт полагает, что Украина целилась по инфраструктуре.
ВСУ использовали ATACMS до этого достаточно давно. И недавно они ударили по региону, где расположены военные учебные заведения, аэродром и АЭС. Таким образом, противник целился в ключевые объекты, полагает эксперт.
По словам спикера, Белый дом играет в двойную игру: в публичной плоскости следуют заявления о мирных инициативах, а на практике американцы обеспечивают Киев всей необходимой для пуска информацией – в том числе цифровыми картами и координатами целей.
Впрочем, в Белом доме до этого уточняли, что думают о возможности применения ATACMS по российской территории. И, как считает политолог, Москва получила довольно конкретный ответ, ставший крайне негативным сигналом.
"Я считаю, что ответ с нашей стороны должен быть тоже достаточно жестким, – высказался Кнутов.
