Москва сделала заявление после того, как Киев использовал западное оружие

Российские войска противостоят попыткам ВСУ атаковать Россию. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировав применение Украиной американских ракет ATACMS.

В ходе брифинга пресс-секретарь президента России отметил, что ВС России противостоят попыткам Киева в нанесении ударов с высокоточным оружием Запада.

Атака ВСУ с применением американских ракет ATACMS в Воронежской области говорит о точной причастности Штатов к этим действиям, считает военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Эксперт полагает, что Украина целилась по инфраструктуре.

ВСУ использовали ATACMS до этого достаточно давно. И недавно они ударили по региону, где расположены военные учебные заведения, аэродром и АЭС. Таким образом, противник целился в ключевые объекты, полагает эксперт.

По словам спикера, Белый дом играет в двойную игру: в публичной плоскости следуют заявления о мирных инициативах, а на практике американцы обеспечивают Киев всей необходимой для пуска информацией – в том числе цифровыми картами и координатами целей.

Впрочем, в Белом доме до этого уточняли, что думают о возможности применения ATACMS по российской территории. И, как считает политолог, Москва получила довольно конкретный ответ, ставший крайне негативным сигналом.

"Я считаю, что ответ с нашей стороны должен быть тоже достаточно жестким, – высказался Кнутов.