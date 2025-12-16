Как подавить желание бесконтрольно есть сладкое и фастфуд

Как подавить желание бесконтрольно есть сладкое и фастфуд
Фото: www.unsplash.com
Организму можно помочь справиться с пагубной тягой

Небольшой перекус может серьезно повлиять на пищевые привычки. Ученые выяснили, что обычная горсть орехов помогает снизить тягу к сладкому и фастфуду у молодых людей, находящихся в группе риска по развитию метаболического синдрома.

Исследование показало, что замена привычных углеводных перекусов более полезной альтернативой меняет поведение за столом. Участники, которые в течение нескольких месяцев вместо печенья, крекеров и батончиков ели орехи, стали реже хотеть конфеты, выпечку, чипсы и пиццу. При этом чувство сытости у них сохранялось дольше, а вес оставался стабильным.

В эксперименте участвовали молодые люди с признаками нарушений обмена веществ. Одни продолжали перекусывать продуктами с быстрыми углеводами, другие дважды в день ели смесь разных несоленых орехов. Спустя время разница стала очевидной: "ореховая" группа легче контролировала аппетит и реже тянулась к вредной еде. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

А вот у тех, кто остался на углеводных закусках, положительных изменений не заметили. Напротив, у некоторых усилился голод и появилась прибавка в весе. Вывод простой: даже небольшой, но правильный перекус способен снизить зависимость от сладкого и фастфуда и помочь держать питание под контролем.

К слову, ранее стало известно, какое популярное лакомство может замедлить процесс старения.

Источник: Мdpi.com ✓ Надежный источник
