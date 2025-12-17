Галустян признался, что практически перестал поддерживать связь со Светлаковым

Пути давних друзей и выходцев из КВН давно разошлись

Михаил Галустян сообщил, что с давних пор не общается с Сергеем Светлаковым. В один момент пути давних коллег и друзей разошлись, признался шоумен и телеведущий в беседе с E1, выступая на одном из публичных мероприятий в Екатеринбурге.

Уральский город является родиной Светлакова, с которым Галустян практически не поддерживает никаких отношений. Общаются они тоже нечасто – и в перспективе никаких совместных проектов у них нет.

Михаил заявил, что у каждого из них есть свои интересная жизнь. Однако оба помнят прекрасное былое время, когда они работали вдвоем.

"Очень плодотворная, насыщенная работа была", – делится Галустян.

Оба, кстати, являются выпускниками КВН и участниками успешных проектов, включая "Наша Russia", которое выходило на экране в "нулевые".

Кстати, пару лет назад Михаил рассказывал, что перестал также общаться с Гариком Харламовым. Телеведущий пояснил, что не желает проводить время с тем, кто не испытывает встречного желание видеться с ним. А инициатором назвал Харламова, добавив, что не намерен навязываться людям.