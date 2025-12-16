Российский артист Алексей Щербаков сломал позвонки в Японии

Российский артист сломал позвонки в Японии
Алексей Щербаков. Кадр: YouTube
Любимец публики попал в страшную аварию

Комик Алексей Щербаков пережил настоящий кошмар во время поездки в Японию. Звезда шоу "Что было дальше?" оказался участником тяжелейшего ДТП, последствия которого могли закончиться куда трагичнее. О случившемся артист рассказал сам, добавив леденящие душу подробности.

Знаменитость рассказал, что инцидент произошел во время поездки по горной местности. Автомобиль сорвался с дороги, и дальше началось то, что до сих пор шокированный артист описывает как неконтролируемый полет вниз.

Машина рухнула в пропасть и несколько десятков метров переворачивалась, прежде чем остановиться. После удара комик потерял сознание и пришел в себя уже с сильнейшей болью.

Выбраться самостоятельно он не смог. На помощь пришли друзья, которые помогли ему добраться до дороги и вызвать врачей. Только благодаря их поддержке все не закончилось еще хуже.

Обследование в больнице показало серьезные травмы. У Щербакова диагностировали переломы в шейном и грудном отделах позвоночника. Сейчас артисту приходится носить специальные корсеты и восстанавливать организм.

К слову, ранее стало известно о резком ухудшении здоровья Льва Лещенко.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
