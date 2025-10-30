Газманову запретили физические нагрузки из-за серьезных проблем со здоровьем

Артист давно поражает публику своими акробатическими трюками

Олегу Газманову, которому уже 74 года, врачи настоятельно посоветовали отказаться от активных движений и акробатических трюков на сцене. Несмотря на возраст, знаменитость по-прежнему энергично выступает перед восторженной публикой, прыгает и выполняет сложные элементы. Он продолжает восхищать россиян на протяжении многих десятилетий.

Однако СМИ утверждают: недавнее обследование показало, что у знаменитости начались серьезные проблемы с тазобедренными суставами. По словам врачей, это коксартроз – недуг, разрушающий хрящевую ткань и со временем лишающий тело подвижности.

Медики предупредили, что теперь любая чрезмерная нагрузка может ухудшить состояние звезды. Любимцу публики рекомендовано исключить спорт, отказаться от сальто, шпагатов и даже фирменных движений в полуприседе, которые он часто показывал на концертах и в соцсетях.

Певец пока не прокомментировал свое здоровье, но преданные поклонники надеются, что он все же прислушается к медикам.