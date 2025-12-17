Как избавиться от онемения рук по утрам: самый простой способ

Как избавиться от онемения рук по утрам: самый простой способ
Фото: freepik.com
Пора задуматься о состоянии своей нервной системы

Утреннее онемение в руках вовсе не случайно, хотя многие привыкли списывать все на матрас, подушки или затекание из-за одной позы во время сна. Врачи, однако, чаще обращают внимание на "позу Т-Рекса": согнутые в локтях руки, которые прижаты к груди. Кисти при этом расположены у лица. При регулярном положении такая поза вредит нервной системе.

В этом положении вы лишаете ткани кислорода в нужном объеме. Нервы начинают подавать сигнал изначально в виде легкого покалывания, а затем – онемения. При повторении нагрузки временный дискомфорт переходит в слабость в кистях, болевые ощущения и сниженную чувствительность в пальцах.

"Свернутое" положение во время сна является отражением состояния вашей нервной системы. Тело на уровне инстинктов ищет защиты, принимая закрытую позу – из-за повышенного стресса, тревожности или хронического напряжения. Во сне организм ищет безопасности, и руки прижимаются к корпусу, передает женский журнал "Клео.ру".

Ограничьте для себя возможность в сгибании: к примеру, мягко обвяжите область локтя полотенцем, либо обратите внимание на ночные ортезы для запястий. Они не создают препятствий для сна, а суставы не уходят в крайнее положение.

Многим, кто спит на боку, помогает подушка между рук, либо длинная, которая необходима для объятий – она поддерживает руки и помогает снять напряжение.

В открытом положении рук кровообращение улучшается, давление на нервы снижается, и мышцы начинают отдыхать – вместо того, чтобы "закрываться" для защиты.

Источник: HuffPost ✓ Надежный источник
