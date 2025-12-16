Познер рассказал, кто имеет отношение к слухам о попытках вернуть Урганта на ТВ

Телеведущий подробно ознакомился со статьей в NYT, на которую отреагировали уже в Кремле

Владимир Познер сообщил, что ознакомился с материалом и прочел в оригинале недавнюю статью американской газеты The New York Times, где говорилось о просьбах неких "видных россиян" к президенту России о просьбах вернуть Ивана Урганта на ТВ-экраны. В самой статье, считает журналист, нет никакой конкретики и деталей, кроме истории о самом телеведущем.

Познер прочитал статью целиком на английском языке. При этом, отметил он, автор не упоминает никаких фамилий, имевших отношение к материалу.

"К этой статье имеет отношение журналист, который является шефом бюро The New York Times в Москве", – уточнил журналист.

Чем обусловлены мотивы американцев посвятить Урганту статью, Познер не знает.

Напомним, в материале NYT говорится, что президент РФ якобы ответил резким отказом на просьбу вернуть Урганта на экраны после предполагаемых просьб. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя статью, сообщил, что ничего не знает о подобных просьбах.

