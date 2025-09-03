Гудков вернулся в Россию и поднял цены на концерты

Звезда "Вечернего Урганта" вернулся в Россию и задрал цены на концерты
Александр Гудков. Фото: соцсети
Хохмач очень высоко ценит свои услуги по организации развлечений

Звезда "Вечернего Урганта" Александр Гудков после решения вернуться в родную страну тут же значительно повысил ценник на организацию развлекательных шоу-программ. Сообщается, что теперь его гонорар за корпоративы составляет 3,4 миллиона рублей.

Хохмач вновь начал активно работать на частных мероприятиях. В его райдер входят вино и шампанское, а вот колбасу в гримерке он категорически не допускает.

Известно, что раньше цена за выступление этого юмориста была значительно ниже – около 2,5 миллиона рублей. Таким образом, его гонорар вырос почти на миллион.

Ранее сообщалось, что артист покинул родную страну в конце 2022 года, уехав сначала в Турцию, затем в Узбекистан. Комик позволял себе неоднозначные высказывания на тему конфликта России с соседней страной, впрочем каких-то конкретных политических заявлений предпочитает избегать.

К слову, ранее стало известно, что другая звезда популярного в свое время шоу нашла новую работу.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

Стала известна причина пропажи Трампа

Лидер намеренно выжидал удобного момента для появления

Журналист пришел в ужас из-за слов Запада о Путине

Многие продолжают попытки демонизировать российского главнокомандующего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей