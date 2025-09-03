Гудков вернулся в Россию и поднял цены на концерты

Хохмач очень высоко ценит свои услуги по организации развлечений

Звезда "Вечернего Урганта" Александр Гудков после решения вернуться в родную страну тут же значительно повысил ценник на организацию развлекательных шоу-программ. Сообщается, что теперь его гонорар за корпоративы составляет 3,4 миллиона рублей.

Хохмач вновь начал активно работать на частных мероприятиях. В его райдер входят вино и шампанское, а вот колбасу в гримерке он категорически не допускает.

Известно, что раньше цена за выступление этого юмориста была значительно ниже – около 2,5 миллиона рублей. Таким образом, его гонорар вырос почти на миллион.

Ранее сообщалось, что артист покинул родную страну в конце 2022 года, уехав сначала в Турцию, затем в Узбекистан. Комик позволял себе неоднозначные высказывания на тему конфликта России с соседней страной, впрочем каких-то конкретных политических заявлений предпочитает избегать.

К слову, ранее стало известно, что другая звезда популярного в свое время шоу нашла новую работу.