У сына Ефремова появились проблемы со здоровьем после падения с третьего этажа

Молодому человеку требуется специальный уход

Наследник известного артиста Михаила Ефремова, Николай, переживает осложнения хронического недуга. В прессе пишут, что у него усилились приступы рассеянного склероза, которые приводят к слабости, у парня часто кружится голова, немеют руки и ноги. Сейчас молодой человек практически не покидает квартиру и нуждается в постоянном уходе.

По информации источников, в целом прогулки на свежем воздухе парень позволяет себе очень редко – помимо основного недуга, осложнения вызывают астма и сильные аллергии. Это делает даже обычный выход на улицу проблемой.

Напомним, два года назад актер получил серьезные травмы, выпав из окна своего столичного жилища. Тогда у него диагностировали множественные переломы таза и бедра.

Сам парень после этого утверждал, что падение произошло случайно. Однако его супруга Владислава заявляла, что трагедия могла быть связана с употреблением горячительных напитков.