У сына Ефремова появились проблемы со здоровьем после падения с третьего этажа

У сына Ефремова появились проблемы со здоровьем после падения с третьего этажа
Николай Ефремов. Фото: соцсети
Молодому человеку требуется специальный уход

Наследник известного артиста Михаила Ефремова, Николай, переживает осложнения хронического недуга. В прессе пишут, что у него усилились приступы рассеянного склероза, которые приводят к слабости, у парня часто кружится голова, немеют руки и ноги. Сейчас молодой человек практически не покидает квартиру и нуждается в постоянном уходе.

По информации источников, в целом прогулки на свежем воздухе парень позволяет себе очень редко – помимо основного недуга, осложнения вызывают астма и сильные аллергии. Это делает даже обычный выход на улицу проблемой.

Напомним, два года назад актер получил серьезные травмы, выпав из окна своего столичного жилища. Тогда у него диагностировали множественные переломы таза и бедра.

Сам парень после этого утверждал, что падение произошло случайно. Однако его супруга Владислава заявляла, что трагедия могла быть связана с употреблением горячительных напитков.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник

"Все как надо с СВО?": объявлено о начале решающего этапа

Ситуация развивается стремительно

Срочные новости с фронта: решающий шаг Белоусова все изменил в 22:00 — в Раде подняли крик

Появилась информация о важном прорыве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей