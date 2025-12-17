Ученые пришли к неожиданному выводу о сострадании

Фото: www.unsplash.com
Добрые люди живут счастливее

Иногда кажется, что в современном мире выигрывают самые жесткие и равнодушные. Но наука говорит об обратном. Немецкие исследователи выяснили: способность сочувствовать другим напрямую связана с ощущением счастья и внутреннего благополучия.

Ученые из Мангеймского университета проанализировали данные сорока независимых исследований и пришли к однозначному выводу. Люди, которые умеют замечать чужую боль, сопереживать и помогать, чаще довольны своей жизнью и чувствуют себя психологически более устойчивыми.

Такие люди реже сталкиваются с эмоциональным выгоранием, легче выстраивают отношения и в целом чувствуют себя спокойнее. Особенно важно, что эта связь сохраняется независимо от возраста, пола и взглядов на жизнь. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

Авторы исследования отмечают, что внутренняя гармония влияет не только на настроение, но и на здоровье, долголетие и социальные связи. Поэтому развитие эмпатии может стать важным инструментом для улучшения качества жизни. Простая человеческая доброта, как оказалось, делает мир и самих людей заметно счастливее.

Ранее был назван продукт, который может замедлить процесс старения.

Источник: Nature.com ✓ Надежный источник
