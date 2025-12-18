Ученые выяснили, в каком возрасте начинают снижаться физические возможности

Время никого не жалеет

Долгосрочные наблюдения ученых показали, что человеческий организм достигает наивысшей физической формы примерно к середине четвертого десятка жизни. После этого сила и выносливость начинают постепенно снижаться, и происходит это независимо от того, ведет человек активный образ жизни или нет.

Шведские исследователи почти полвека следили за сотнями добровольцев разного возраста – от подростков до людей старше 60 лет. Анализ показал, что именно после 35 лет организм медленно, но стабильно теряет физические ресурсы. С возрастом этот процесс ускоряется, особенно при отсутствии движения. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Однако ученые подчеркивают: этот факт не означает, что спорт после 35 лет теряет смысл. Напротив, даже начав тренироваться в зрелом возрасте, человек способен заметно улучшить показатели – прибавка в силе и выносливости может достигать 5–10 процентов. Регулярная физическая активность не отменяет возрастных изменений, но существенно смягчает их.

Исследование продолжается: специалистов интересует, как образ жизни, самочувствие и внутренние процессы организма влияют на сохранение формы в пожилом возрасте. Но главный вывод очевиден уже сейчас – движение остается ценным в любом возрасте.