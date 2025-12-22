Ученые рассказали, какие признаки указывают на психопата в переписке
Специалисты из Ливерпульского университета пришли к выводу, что особенности личности человека можно заметить по тому, как он пишет в интернете. Даже короткие сообщения, комментарии или письма нередко выдают скрытые психологические установки и устойчивые черты характера.
По наблюдениям ученых, люди с так называемыми темными чертами личности чаще используют агрессивный и негативный язык. В их речи много ругани, злости, резких формулировок и слов, связанных с ненавистью или раздражением. При этом такие пользователи редко прибегают к словам, подчеркивающим общность и взаимодействие с другими, например к местоимению "мы".
Психологи объединяют эти качества в понятие "темная триада". В нее входят нарциссизм, макиавеллизм и психопатия, нередко дополняемая садистскими наклонностями.
Макиавеллизм проявляется в склонности к манипуляциям и циничном отношении к морали. Нарциссизм выражается в зацикленности на себе, чувстве превосходства и отсутствии эмпатии. Психопатия связана с импульсивностью, жесткостью и антисоциальным поведением, а садизм – с получением удовольствия от унижения и доминирования. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".
Анализ текстов людей с такими чертами показывает еще одну особенность: чрезмерное использование слов "я" и "мне" при почти полном отсутствии лексики, указывающей на социальные связи. Так что язык часто становится честным отражением внутреннего мира человека.
Напомним, ранее стало известно, в каком возрасте начинают снижаться физические возможности.
