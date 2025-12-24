Как отличить грипп от ОРВИ: эпидемиолог назвала главный симптом

Темпы интоксикации инфлюэнцы не спутать ни с какими другими

В отличие от остро-респираторных заболеваний, для гриппа характерна крайне стремительная динамика в развитии болезни: человек испытывает очень быструю интоксикацию с повышением температуры тела. Об этом сообщила эпидемиолог Любовь Семейкина.

Так, во время гриппа температура поднимается до 38-39 градусов. Это является основным пунктом из симптоматики. Для ОРВИ же характерно плавное развитие болезней, и температура не достигает таких значений.

В последнем случае нередки катаральные изменения: насморк, кашель и менее выраженная интоксикация.

В этом сезоне защитить от вируса с 98-процентной вероятностью может вакцина от штамма гриппа А H3N2, отметила эпидемиолог.

Этот штамм (его также называют гонконгским гриппом) является доминирующим. При этом в текущем сезоне доля госпитализаций с гриппом и ОРВИ остается на низком уровне, составляя менее 2%, по информации Роспотребнадзора.

Ранее доктор Меган Росси объясняла постоянную усталость у людей в холодный сезон дефицитом солнца и усиленной работой иммунитета. Человек меньше проводит времени на свежем воздухе и снижает свою физическую активность, что влияет напрямую на его количество энергии.