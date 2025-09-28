Врач раскрыла причину постоянной усталости осенью

Дело может быть в особенностях работы иммунитета

Многие люди осенью чувствуют себя более усталыми, чем обычно. Как оказалось, этому есть объяснение. По словам специалиста по здоровью кишечника доктора Меган Росси, это может быть связано с усиленной работой иммунитета в этот период.

Врач рассказала, что в осенний период дни становятся менее солнечными и более холодными. Человек начинает меньше времени проводить на свежем воздухе, заниматься физической активностью, а это напрямую влияет на количество энергии.

"Кроме того, осенью и зимой увеличивается количество вирусов простуды и гриппа, а когда ваша иммунная система работает активнее, чтобы бороться с инфекциями, это может истощать ваши энергетические запасы", – заявила специалист.

Также определенным ритмам следует активность кишечных бактерий. Поскольку дни становятся темнее и уровень мелатонина организме не может приспособиться к норме, кишечные бактерии не успевают подстроиться под изменения.

"Кроме того, поскольку около 70% вашей иммунной системы находится в кишечнике и активизируется для защиты от сезонных вирусов, вы можете заметить влияние как на вашу пищеварительную систему, так и на уровень энергии", – пояснила Росси.