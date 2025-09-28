Врач раскрыла причину постоянной усталости осенью

Курс рубля
Многие люди осенью чувствуют себя более усталыми, чем обычно. Как оказалось, этому есть объяснение. По словам специалиста по здоровью кишечника доктора Меган Росси, это может быть связано с усиленной работой иммунитета в этот период.
Врач рассказала, что в осенний период дни становятся менее солнечными и более холодными. Человек начинает меньше времени проводить на свежем воздухе, заниматься физической активностью, а это напрямую влияет на количество энергии.
"Кроме того, осенью и зимой увеличивается количество вирусов простуды и гриппа, а когда ваша иммунная система работает активнее, чтобы бороться с инфекциями, это может истощать ваши энергетические запасы", – заявила специалист.
Также определенным ритмам следует активность кишечных бактерий. Поскольку дни становятся темнее и уровень мелатонина организме не может приспособиться к норме, кишечные бактерии не успевают подстроиться под изменения.
"Кроме того, поскольку около 70% вашей иммунной системы находится в кишечнике и активизируется для защиты от сезонных вирусов, вы можете заметить влияние как на вашу пищеварительную систему, так и на уровень энергии", – пояснила Росси.
