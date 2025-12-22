Продюсер объяснил, почему Игорь Николаев "подешевел" вдвое на корпоративах

Продюсер объяснил, почему Николаев резко "подешевел" на корпоративах
Фото: АГН Москва
Прежде востребованный певец вынужден делать огромные скидки

Игорь Николаев слишком завысил стоимость своих выступлений на фоне высокого спроса в прошлом. Теперь артист торгуется за гонорары и готов снизить ценник вдвое. И эта проблема не только автора хита "Выпьем за любовь", но и многих других певцов, подчеркивает музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.

В Новый год Николаев, как оказалось, стал не так популярен. Певец на фоне отсутствующих заказов даже снизил себе гонорар с 10 до 5 млн рублей – и еще готов поторговаться.

Год для организаторов корпоративов оказался скупым на фоне урезания бюджетов. Мероприятия переносят до лучших времен. Есть и те, кто предпочитает отмечать уже в январе, чтобы не переплачивать.

"Спрос на артистов высокого звездного статуса резко поугас по сравнению с прошлыми годами", – пояснил Бабичев для "Абзаца".

Продюсер отметил, что каждый артист озвучивает приемлемую для себя цену. Прежде Николаев был крайне популярнее, и суммы были внушительнее. Но многое изменилось. Композитор, как Надежда Кадышева, хотел бы сразу выставить ценник в 50 млн рублей с намерением отработать заказ и сразу же закрыть месяц, но спроса не наблюдается. Поэтому он вынужден делать скидку.

"На старых хитах даже 5 миллионов – это дорого. Думаю, что найдется еще с десяток имен, которые в декабре сидят без корпоративов", – высказался Бабичев.

Кстати, ранее Ксения Собчак выплатила около 300 тыс. рублей за семисекундный фрагмент с песней "Выпьем за любовь". Игорь пояснил, что заключил договор с компанией, которая владеет авторскими правами – она занимается поиском таких нарушителей.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
