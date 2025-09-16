Проскурякова вспомнила, как Николаев предложил ей закончить отношения

"Плакала всю дорогу": Игорь Николаев предложил Проскуряковой расстаться
Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой. Фото: соцсети
Девушка была в шоке от услышанного

Певица Юлия Проскурякова раскрыла любопытные подробности начала отношений с композитором Игорем Николаевым. Она рассказала, что их первый поцелуй состоялся лишь через полгода после знакомства, и именно она первой призналась в любви.

Оказалось, что после откровенных слов маэстро продемонстрировал крайнее удивление и предложил взять паузу, из-за чего они две недели не общались.

Позже музыкант снова вышел на связь и пригласил девушку провести отпуск в Доминикане. Пара провела вместе две недели, но перед самым возвращением артист неожиданно предложил разорвать отношения. Девушка призналась, что после этих слов она плакала весь перелет, который длился почти одиннадцать часов.

"Я не помню, как летела. Я плакала всю дорогу", – сокрушается знаменитость.

Как позже выяснилось, жестокое заявление оказалось своеобразной проверкой ее чувств. Вернувшись в Москву, девушка обнаружила, что композитор распорядился перевезти ее вещи в свою квартиру на Тверской. С тех пор они живут вместе.

К слову, ранее свежее фото Николаева перепугало поклонников.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Осталось 2-3 месяца: опубликовано громкое заявление властей США об Украине

В Вашингтоне готовятся ввести новые жесткие меры против Москвы

Захарова пошутила про Памфилову и зависть Киева

Дипломат напомнила об одной существенной проблеме украинской власти

