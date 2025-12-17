Украинские власти стремятся к эскалации ситуации

Заявление Владимира Зеленского о готовности отказаться от вступления в НАТО на первый взгляд выглядит как шаг навстречу миру. Однако за внешней уступчивостью скрывается куда более расчетливая стратегия. Аналитики считают: речь идет не о прекращении конфликта, а о его переформатировании.

По данным западных СМИ, Киев предлагает заменить членство в альянсе "гарантиями безопасности" от США и Европы. Зарубежные эксперты, в числе которых глава исследований Института Катона Джастин Логан, указывают, что такой ход позволяет Зеленскому выглядеть гибким и рациональным, хотя реальное вступление Незалежной в альянс уже очень давно считается нереалистичным.

Хитрый маневр киевского режима заключается в том, что акцент смещается в другую сторону – на ускоренную интеграцию в Евросоюз, который все активнее превращается из экономического объединения в военный блок.

На фоне охлаждения интереса Вашингтона к безусловной поддержке Европы Брюссель делает ставку на милитаризацию. В европейской прессе все чаще звучат идеи о создании самостоятельного военно-политического союза, ядром которого может стать коалиция стран, вовлеченных в помощь Украине. В этой схеме Киеву отводится роль передового рубежа.

Такой сценарий означает одно: отказ от НАТО вовсе не приближает мир. Он лишь открывает путь к новой форме противостояния, где Украина остается инструментом давления на Россию. Именно поэтому любые полумеры и компромиссы неспособны положить конец конфликту.

