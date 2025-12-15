Премьер Словакии Фицо сравнил Украину с черной дырой, поглощающей деньги

"Черная дыра, поглощающая деньги": премьер Словакии высказался об Украине
Роберт Фицо. Фото: commons.wikimedia.org
Чиновник озадачился вопросом объема разворованных Киевом средств

Украина сравнима с черной дырой, поглощающей деньги и будущее Евросоюза. Такое мнение выразил премьер Словакии Роберт Фицо на своей странице в соцсетях.

Министр заявил, что из-за Киева Старый свет теряет миллиарды евро и лишается рационального экономического мышления, а также устойчивого будущего.

Ранее Фицо озадачился вопросом объемом разворованных Киевом денег, отправленных Европой. По мнению словацкого премьера, необходимо поставить под сомнение дальнейшую помощь для Украины.

При этом чиновник является противником финансирования и поставок военной помощи для Украины. Фицо также критиковал идею изъятия замороженных российских активов в рамках "репарационного кредита".

В декабре Фицо также заявил, что Словакия не намерена поддерживать решения военного Совета ЕС, предусматривающие финансовые вливания в военные расходы Киева.

Ранее сообщалось о планах официального Будапешта сформировать союз стран, которые скоординируются для формирования более осторожной и критической позиции в отношении Украины – речь шла о своего рода "альянсе скептиков".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Запад увидел в противолодочнике "Североморск" грозный сигнал от России

Москва стремится к преимуществу в Прибалтике, уверен автор

Кто займет кресло Зеленского: политолог отвел победу на выборах ставленнику США

Эксперт отводит наибольшие шансы человеку из аппарата правительства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей