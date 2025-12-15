Чиновник озадачился вопросом объема разворованных Киевом средств

Украина сравнима с черной дырой, поглощающей деньги и будущее Евросоюза. Такое мнение выразил премьер Словакии Роберт Фицо на своей странице в соцсетях.

Министр заявил, что из-за Киева Старый свет теряет миллиарды евро и лишается рационального экономического мышления, а также устойчивого будущего.

Ранее Фицо озадачился вопросом объемом разворованных Киевом денег, отправленных Европой. По мнению словацкого премьера, необходимо поставить под сомнение дальнейшую помощь для Украины.

При этом чиновник является противником финансирования и поставок военной помощи для Украины. Фицо также критиковал идею изъятия замороженных российских активов в рамках "репарационного кредита".

В декабре Фицо также заявил, что Словакия не намерена поддерживать решения военного Совета ЕС, предусматривающие финансовые вливания в военные расходы Киева.

Ранее сообщалось о планах официального Будапешта сформировать союз стран, которые скоординируются для формирования более осторожной и критической позиции в отношении Украины – речь шла о своего рода "альянсе скептиков".