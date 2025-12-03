Чехия отказала Украине в передаче модернизированных Т-72

Чехия публично отказала Украине в своих танках
Фото: commons.wikimedia.org
Программа по модернизации техники провалилась

Чехия провалила программу модернизации танков советских боевых танков – речь идет об их чешской версии Т-72М4CZ. Причиной называются технические проблемы, которые не представляется возможным решить. Основные компоненты непригодны для ремонта или в принципе не подлежат замене, сообщают в минобороны страны.

Как уточнили в оборонном ведомстве страны, проект на грани закрытия. Изначально Прага планировала передать модернизированную технику Украине.

Контрольные испытания проводили летом и осенью 2025 года. Однако они оказались безуспешными. Проблема была выявлена в ректификации (точности стрельбы) из-за электроники. Эти компоненты отремонтировать невозможно, что также подтверждает производитель из Италии.

Для полноценного ввода танков в эксплуатации необходимо привлечение дополнительных инвестиций. Однако в таком случае устаревшая платформа оказалась бы еще более дорогостоящей, а задержки поставок составили бы два года. В минобороны Чехии сочли подобную стратегию неэффективной.

На складах Чехии находится порядка 30 Т-72M4CZ. Задолго до военного конфликта на Украине власти страны приняли решение об их модернизации взамен на немецкие Leopard 2А4, которые Берлин, как ожидалось, передаст безвозмездно. В то время у Праги не было средств на закупки танков.

Источник: Novinky
