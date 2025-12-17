Полковник СБУ заявил, что Украина лишится выхода к морю из-за наступления России

Россия не остановится: полковник СБУ рассказал, что будет с Одессой
Фото: commons.wikimedia.org
Москва пойдет дальше Донецкой области, считают в Киеве

Полковник СБУ, секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко заявил, что российские войска продолжат вытеснять ВСУ и заставят их отступать по всей линии боевого соприкосновения. В планах у России, по его словам – дойти до Одессы, чтобы отрезать противнику выход к морю.

Ограничивать себя российские войска точно не станут. Это подтверждает и украинская разведка – Киев полагает, что планы ВС РФ простираются далеко за Донецкую область.

При лишении выхода к море Украина полностью лишится юга и выхода к воде, таким образом заметно утратив свой экономический потенциал. При этом зависимость Киева от государств, имеющих свою береговую линию, станет еще больше.

В проект "Новороссия", считает Костенко, входит и Одесса – такими он видит "максималистские военные цели" России. А остальные регионы, по его словам, Москва будет возвращать невоенным путем, через сферу влияния.

"Вы же понимаете, что такое страна без моря. Она будет зависеть от той, которая имеет выход к морю", – высказался полковник СБУ.

Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что в стране обсуждается вероятность эвакуации из крупных городов на фоне ожидаемых проблем с отоплением.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
