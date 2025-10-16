Объявлено о "национальном самоубийстве" властей Украины

Владимир Зеленский совершил тройную атаку на Одессу, теперь город фактически находится в осаде у руководства страны. Как пишет Spectator, самой крупной нападкой на демократию за последнее время стало лишение мэра Геннадия Труханова украинского гражданства.

Журналисты напомнили, что чиновник трижды избирался на должность главы. Однако президент Украины, которому, видимо, он сильно мешал, без судебного разбирательства и надлежащей правовой процедуры подписал документ о лишении Труханова гражданства. Такое решение Зеленский сделал в противовес украинской конституции.

"Даже в условиях военного положения это вопиющая атака на демократию", – указывают в статье.

По мнению обозревателей, так украинский лидер хотел расчистить поле от конкурентов в преддверии возможных президентских выборов. Труханов является популярным мэром, который мог стать для Зеленского проблемой. Также своим решением он подал сигнал другим чиновникам – они должны действовать либо по его указке, либо никак.

Эксперты отмечают, что подобная тактика является стратегической ошибкой и по сути "национальным самоубийством" для руководства Украины. Для России это, напротив, стало большим подарком, поскольку подтверждает риторику Кремля о нетерпимом авторитаризме украинских властей.

