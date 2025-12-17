Близкие Долиной раскритиковали решение суда по скандальной квартире

Они поражены, что знаменитость посмели "обидеть"

Окружение Ларисы Долиной не скрывает ярости после вердикта Верховного суда, который вынес решение по нашумевшему квартирному скандалу не в пользу певицы. Знакомые именитой фигурантки дела уверены, что суд принял несправедливое решение. По крайней мере, такая информация распространяется по Сети.

Накануне, 16 декабря, суд закрепил право собственности на роскошное жилье в Хамовниках за Полиной Лурье – покупательницей элитных метров, которые артистка продала, находясь под влиянием мошенников. Звезде отвели месяц на освобождение жилища, что вызвало настоящий взрыв эмоций среди ее друзей.

Близкие артистки признаются, что до последнего надеялись: суд найдет компромисс и попытается учесть интересы всех сторон. Они убеждены, что человек, десятилетиями работавший на сцене, служивший стране и зрителям, не должен оказываться в ситуации, когда его фактически лишают крыши над головой.

Для приятелей знаменитости, пожелавших остаться анонимными, особенно болезненно выглядит контраст между всенародной любовью, которой еще недавно окружали исполнительницу, и нынешней холодной юридической реальностью. Они считают, что суд должен был учитывать вклад певицы в российскую культуру.

"Ты служишь этому народу, государству всю жизнь, а потом тебя просто выбрасывают, чтобы угодить пролетариату?" – задаются вопросом близкие знаменитости.

Напомним, квартира была продана из-за того, как певица стала жертвой аферистов. Покупка обошлась Лурье в 112 миллионов рублей. Исполнительница хита "Погода в доме" и ее защита пытались оспорить сделку, настаивая, что покупательница должна была заметить некие признаки мошенничества и отказаться от сделки. Однако суд счел иначе.

К слову, общественность уже наказала Долину за грязный скандал с недвижимостью.