В ТНТ сохранили сцену с Долиной в "Невероятных приключениях Шурика"

Лариса Долина. Фото: АГН Москва
Однако в конце остался громкий дисклеймер

В ТНТ решили сохранить сцену с Ларисой Долиной из "Невероятных приключений Шурика", сообщают журналисты. Однако в конце оставили дисклеймер – "клип снят под влиянием мошенников", пишет телеграм-канал "Только никому".

Певица участвовала в премьерном показе новогодней картины. До этого ходили слухи, что ее могут вырезать на фоне скандала со сделкой купли-продажи квартиры, которую она совершила по инициативе аферистов.

Напомним, в 2024 году певица продала свое элитное жилье в центре Москвы, а затем, когда выяснилось, что она находилась под влиянием мошенников, добилась в суде признания сделки недействительной. Суд таким образом отказал покупательнице Полине Лурье в праве собственности. Она осталась и без квартиры, и без средств.

Ранее телеграм-канал "Светский хроник" заявил, что певицу начали исключать из новогодних программ на Первом канале: якобы руководство скомандовало исключить упоминания об артистке даже в заранее записанных программах.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
