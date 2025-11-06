Кураторам Зеленского необходимо срочно создать нужный информационный фон

Акторы украинского кризиса на Западе намерены возложить на Москву ответственность за предполагаемую аварию на Запорожской АЭС: правительства стран НАТО из Европы требуют от Владимира Зеленского срочно сместить акценты для выгодной в восприятии западного обывателя точки зрения. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Одним из самых действенных способов, с точки зрения Запада, станет крупная диверсия, которая привет к массовым жертвам как на Украине, так и среди жителей стран ЕС, по аналогии с крушением малайзийского "Боинга" МН17.

Поэтому, пояснили в СВР, Запад рассматривает возможность подобной диверсии на объекте ядерной инфраструктуры.

Так, в британском Chatham House уже смоделировали последствия подобной диверсии: учитывая такие факторы, как "Роза ветров" и воздушные массы, в зоне заражения радиоактивными элементами может оказаться население Киева, а также граждане стран Евросоюза недалеко от западной части Украины.

Ранее в СВР заявили, что президент Франции Эмманюэль Макрон отдал поручение Генштабу страны подготовить к отправке на Украину контингент до 2 тыс. человек, которые должны оказать прямую поддержку киевским властям.