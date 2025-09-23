СВР сообщила о "десанте" НАТО под Одессой для устрашения Молдавии

"Десант" НАТО под Одессой: срочное заявление русской разведки
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация в приграничной зоне резко обострилась

Служба внешней разведки России заявила о том, что западная военная коалиция готовит под Одессой показательное развертывание войск. По словам представителей ведомства, цель этих действий – вовсе не Украина, а попытка оказать давление на Молдавию и напугать Приднестровье, где традиционно сильны пророссийские настроения.

В сообщении отмечается, что в Брюсселе сделали ставку на полное удержание Кишинева в русле антироссийской политики. Ради этого евробюрократы готовы пойти на крайние меры – вплоть до ввода вооруженных сил и фактической оккупации территории. Такое давление, по мнению разведки, должно заставить молдавские власти окончательно забыть о собственных интересах и подчиниться линии, продвигаемой западными столицами.

По данным СВР, сейчас в Румынии, у самой границы с Молдавией, концентрируются подразделения стран Североатлантического альянса.

Их переброска в соседнюю Одесскую область должна сыграть роль психологического оружия – продемонстрировать силу и запугать жителей Приднестровья, которые открыто выражают симпатию России и не скрывают неприятия западного диктата.

Очевидно, что такие шаги – часть общей стратегии Запада по окружению России и ее союзников. Приднестровье оказалось новой точкой давления, и, вероятно, НАТО намеренно раздувает напряженность, чтобы показать свою решимость и одновременно подорвать стабильность в регионе.

К слову, ранее армия России разгромила логово украинских командиров под Черниговом.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Два пути: как Россия отомстит за атаку на крымский "Форос"

Удар оказался одним из самых разрушительных за последнее время

"Увидите меня в париках": Симоньян раскрыла правду о своей болезни

Знаменитость поделилась, к чему готовится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей