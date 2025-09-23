Ситуация в приграничной зоне резко обострилась

Служба внешней разведки России заявила о том, что западная военная коалиция готовит под Одессой показательное развертывание войск. По словам представителей ведомства, цель этих действий – вовсе не Украина, а попытка оказать давление на Молдавию и напугать Приднестровье, где традиционно сильны пророссийские настроения.

В сообщении отмечается, что в Брюсселе сделали ставку на полное удержание Кишинева в русле антироссийской политики. Ради этого евробюрократы готовы пойти на крайние меры – вплоть до ввода вооруженных сил и фактической оккупации территории. Такое давление, по мнению разведки, должно заставить молдавские власти окончательно забыть о собственных интересах и подчиниться линии, продвигаемой западными столицами.

По данным СВР, сейчас в Румынии, у самой границы с Молдавией, концентрируются подразделения стран Североатлантического альянса.

Их переброска в соседнюю Одесскую область должна сыграть роль психологического оружия – продемонстрировать силу и запугать жителей Приднестровья, которые открыто выражают симпатию России и не скрывают неприятия западного диктата.

Очевидно, что такие шаги – часть общей стратегии Запада по окружению России и ее союзников. Приднестровье оказалось новой точкой давления, и, вероятно, НАТО намеренно раздувает напряженность, чтобы показать свою решимость и одновременно подорвать стабильность в регионе.

