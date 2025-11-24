Взятый в клещи противник несет потери

ВС России уже завершают зачистку от сил противника в Шахово на Добропольском направлении (ДНР). Военкоры отмечают, что штурмовые отряды приступили к разгрому оставшихся частей ВСУ, освободив Владимировку.

Так, группировка "Центра" зашла в Шахово с восточной, западной и южной сторон. Российские войска к настоящему времени контролируют большую часть села. Для ВСУ, к тому же, отсечены пути отхода.

Авторы отмечают, что официальный Киев месяц твердил о переходе украинской армии в контрнаступление, а россияне якобы оказались в "котле" под Добропольем. Тем временем штурмовые группы зачищают от ВСУ поселки, довершая эту же задачу в Шахово и близлежащих районах.

ВСУ пытались провести контрудар, чтобы отбиться за потерю Покровска. В итоге выбор пал на Добропольский выступ. Украинские силы жутко пугал клин, который они попытались разрушить. И Шахово превратилось в одно из ключевых полей сражения, где Киев терпит поражение, пишет aif.ru.

Таким образом, говорится в материале, под контролем российских войск окажется транспортный узел, который позволит осуществлять переброску войск для ударов у Белицкого и Доброполья.

"Утро" писало о попытке ВСУ выбраться из "котла" у Красноармейска в начале ноября: ранее бойцы "Центра" отразили три попытки противника прорваться из окружения у города, сорвав все атаки украинских сил.