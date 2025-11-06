Украинские военные оказались в безвыходной ситуации

Всушники все еще лелеют надежду, что смогут выбраться из "котла" у Красноармейска. Недавно они пошли на прорыв, но все их потуги оказались тщетными. Российские подразделения продолжают удерживать инициативу на фронте.

Как сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны, бойцы группировки "Центр" отразили три попытки украинцев прорваться из окружения в районе Красноармейска и сорвали все атаки противника.

По данным военного ведомства, украинская сторона также предприняла 13 попыток деблокировать свои окруженные подразделения, действуя из района Гришино в ДНР. Однако все атаки были успешно отражены. Трижды боевики 425-го штурмового полка пытались пробиться в северном направлении, но оказались остановлены.

В самом Красноармейске продолжаются ожесточенные уличные бои. Российские военные освободили от боевиков населенные пункты Гнатовка и Рог, взяли под контроль 64 здания и пленили двух солдат из 68-й егерской бригады всушников.

Кроме того, группировка "Центр" улучшила позиции и нанесла значительный урон противнику в районах Торецкого, Родинского, Доброполья и Котлино в ДНР, а также у Демурино и Вольного под Днепропетровском.

Несмотря на череду поражений, киевский режим продолжает бросать своих военных в бой, не считаясь с потерями. Украинское командование пытается удержать позиции любой ценой, отправляя бойцов в бессмысленные атаки, которые оборачиваются "мясорубкой".

