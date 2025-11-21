Москва шлет Западу сигнал о готовности защищаться на всех рубежах, считает автор

РФ начала использовать гиперзвуковые "Цирконы" против сухопутных целей противника: изначально разработанная для использования в море ракета превратилась в грозное оружие для ВСУ на земле, пишет The National Interest.

В издании говорится, что такая практика становится серьезным вызовом для украинской системы ПВО и Североатлантического альянса. Для Киева этот фактор усложняет возможности в области противоракетной обороны.

Россия же, по мнению автора, перепрофилирует морское оружие для применения на суше, что говорит о его многоцелевом использовании.

Так как РФ интегрирует гиперзвуковое вооружение в обычные боевые действия, говорится в материале, это может повысить актуальность систем противодействия гиперзвуку и обоснованности политики инвестирования в отрасль.

"Возможно, Москва подаёт сигнал не только Украине, но и более широкой аудитории на Западе, что её современные гиперзвуковые системы – это не просто показуха. Это может повлиять на сдерживание на море, например, в Арктике, Северной Атлантике или в Западном полушарии", – выдвигает предположение автор.

Обозреватель Baijiahao ранее предположил, что ударом "Цирконом" по военной цели противника в Сумах Россия могла уничтожить высших офицеров НАТО. В Киеве подтвердили ракетный удар.