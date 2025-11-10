Самойлова выложила горячее фото на фоне развода

Оксана Самойлова. Фото: соцсети
Красотке есть, чем гордиться

Оксана Самойлова снова привлекла внимание поклонников, показав впечатляющую фигуру в бикини. 37-летняя модель и предпринимательница поделилась снимками из бани, где наслаждалась отдыхом с детьми.

На кадрах она позирует в лаконичном черном купальнике, который подчеркнул ее спортивное тело и безупречные формы. Образ дополнили серая панама и аккуратный маникюр с черным лаком.

Фото: соцсети

Знаменитость не скрывает, что поддерживать идеальную фигуру ей помогает дисциплина: регулярные тренировки, правильное питание и любовь к спорту. Благодаря этому она сохраняет внешность, которой восхищаются миллионы мужчин и женщин.

В подписи к кадрам звезда отметила, что провела "идеальное воскресенье в идеальной бане", и добавила фото с детьми. Для нее семья остается главной опорой в непростые времена.

Напомним, Оксана и рэпер Джиган были вместе много лет и воспитывают четверых детей. Однако в октябре стало известно, что пара решила расстаться. Девушка подала на развод, а недавно публично отказалась мириться с бывшим возлюбленным.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
