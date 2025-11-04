Самойлова отказалась мириться с Джиганом

Звездная пара терпит крах

Модель и предпринимательница Оксана Самойлова дала понять, что не собирается восстанавливать отношения с рэпером Джиганом. На недавнем светском мероприятии звезда обозначила свою позицию.

Девушка призналась, что развод стал для нее тяжелым, но окончательным решением. Она подчеркнула, что не избегает общения с пока еще супругом, но явно дала понять: любые попытки вернуть прошлое бессмысленны. Если им и доведется пересечься на мероприятиях, это будет лишь вежливое приветствие и ничего больше.

Сейчас знаменитость сосредоточена на детях и собственных проектах. Девушка старается пройти через эмоционально непростой этап с достоинством. Многие считали, что разрыв может быть очередным пиар-ходом, но, похоже, звезда социальных сетей настроена серьезно.

Напомним, 6 октября Самойлова официально подала на развод. Судебное разбирательство продолжается, поскольку у пары есть общие дети, и им предстоит определить порядок опеки и участия каждого родителя в воспитании.