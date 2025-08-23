Ди Каприо рассказал о самом большом упущении в своей карьере

Знаменитость до сих пор жалеет о решении 30-летней давности

Леонардо Ди Каприо является одним из самых легендарных актеров современности. Но, несмотря на профессиональное признание, знаменитость признается – бывали в его карьере серьезные упущения. Например, он до сих пор жалеет, что не снялся в картине "Ночь в стиле буги" 30 лет назад.

Изначально главную роль Эдди Адамса, бросившего школу и ставшего известным порноактером Дирком Дигглером, предложили именно Ди Каприо, но на тот момент у него не было свободного времени из-за съемок "Титаника". Несмотря на то, что фильм Джеймса Кемерона стал более кассовым и принес артисту невероятную славу, он все еще переживает, что не сыграл тогда у Андерсона.

"Это был глубокий фильм моего поколения. Сейчас я не могу представить в нем никого, кроме Марка Уолберга. Когда я наконец посмотрел этот фильм, я просто подумал, что это шедевр", – признался знаменитость.

Известно, что на главную роль в "Ночи в стиле буги" Уолберга предложил именно Ди Каприо. В результате это стало важной отправной точкой в карьере артиста, который раньше был более известен как модель.