В Польше двое мужчин напали на украинца и отрубили ему пальцы

Отрубили пальцы мачете: в Польше произошел жуткий инцидент с украинцем
Фото: www.unsplash.com
Жертва находится в тяжелом состоянии

В польском Щецине произошла шокирующая история, которая потрясла общественность. Двое местных молодых парней напали на украинского подростка и нанесли ему тяжелейшие увечья, используя, по предварительным данным, мачете.

В правоохранительных органах сообщили, что жертвой стал 15-летний гражданин Незалежной. По словам стражей порядка, нападение отличалось особой жестокостью, а в качестве оружия применялся острый предмет, предположительно, мачете.

Паренек получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован. В результате нападения ему отрубили два пальца ноги, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое.

Правоохранители уже задержали двоих подозреваемых – граждан Польши в возрасте 16 и 19 лет. Старший из них находится на допросе.

Мотивы преступления пока не раскрываются. В полиции уточнили, что по закону задержанным может грозить наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

К слову, ранее в Польше возмутились из-за новости о России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
