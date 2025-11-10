Польша массово лишила политического убежища россиян

Польша поставила подлую подножку сбежавшим с родины россиянам
Фото: www.unsplash.com
В республике не рады гостям из РФ

Польские власти не готовы видеть на своей земле даже тех россиян, кто пытается откреститься от собственной родины. Как стало известно, почти все отказы в предоставлении политического убежища за последние годы пришлись именно на граждан России.

С 2020 года польские власти лишили международной защиты 410 человек, включая статусы беженца и временное убежище. Из них 336 оказались россиянами – почти 90% всех заявителей.

Такое решение связано с ужесточением миграционной политики страны, особенно после начала конфликта на украинских землях. Теперь Варшава демонстрирует решимость закрыть двери для тех, кто рассчитывал найти там защиту и построить новую жизнь. В первую очередь, это касается беглых россиян.

Политики разных партий, включая оппозицию, единодушно поддерживают этот курс. Антироссийские настроения дошли до того, что даже беглым россиянам не хотят предоставлять убежище.

Эксперты отмечают, что Польша превращается в одну из самых закрытых стран Европы для выходцев из России. Теперь тем, кто пытался порвать с родиной, придется осознать, что Европа встречает их вовсе не с распростертыми объятиями.

К слову, ранее Европарламент принял резкое решение в отношении России. Западные чиновники готовятся к возможному новому витку эскалации.

Источник: Rzeczpospolita ✓ Надежный источник
Лавров впал в немилость Путина? В Кремле ответили на неудобный вопрос

Западная пропаганда продолжает тиражировать слухи

Вloomberg: поддержка Украины в Польше дала трещину

Уровень поддержки граждан из соседней страны рухнул практически в два раза

