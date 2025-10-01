Навроцкий: Польша не будет закрывать Балтийское море по требованию Зеленского

Политик указал, что нельзя просто так взять и перекрыть заблокировать российским кораблям судоходство в прилегающей акватории

Польский президент Кароль Навроцкий ответил на требование Владимира Зеленского закрыть Балтийское море, поскольку, по его словам, акваторию использует Россия для ведения гибридных атак и налетов беспилотников в Европе. Лидер отметил, что подобное решение не может быть принято на основе заявлений украинского лидера, поскольку повлечет за собой губительные последствия.

Навроцкий утверждает, что ситуация в Балтике действительно становится более напряженной. Российская сторона использует "теневой флот" для беспилотных операций, которые нарушают привычную жизнь в европейских государствах, что вызывает у него беспокойство.

Тем не менее, пока он не рассматривает возможность закрытия акватории, поскольку ждет более подробных военных анализов.

"Подобные решения не принимаются на основе слов президента Зеленского, потому что это повлечет за собой конкретные социальные и экономические последствия. Однако безопасность превыше всего", – сказал глава Польши.

По его словам, сперва он намерен обсудить этот вопрос с военными и профильными министерствами, а уже потом решать, соглашаться ли с требованием Зеленского.

Президент отметил, что опасность, исходящая со стороны России – причина для тревоги. Страна не будет прекращать боевые действия на Украине, и неизвестно, планирует ли она до конца нападение на НАТО. Однако Европа должна быть готова к такому сценарию, подытожил он.

