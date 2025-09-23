Не выдержал: президент Польши угодил в скандал на Генассамблее ООН

Политика призвали убрать с государственного поста

Новый польский президент Кароль Навроцкий стал фигурантом громкого скандала из-за своего поведения на Генассамблее ООН. На камеры попало, как лидер забрал у своего помощника пакетик с никотиновым веществом, вероятно, не выдержав долгого отсутствия возможности выйти на перерыв. После этого в республике заявили, что глава государства представляет собой "полный позор".

На кадрах, появившихся в СМИ, видно, как Навроцкий берет пакетик и кладет его себе во внутренний карман пиджака. Во время беседы с коллегами он закидывает вещество под губу, что совершенно никого не смущает – по крайней мере, его собеседники не подают вида. Чуть позже, когда президент уже находился на своем месте, он выкинул остатки стимулятора.

В результате в Польше поднялось общественное возмущение. Оппозиция обвинила Навроцкого ударе по государству. Некоторые и вовсе выразили мнение, что политик не может стоять во главе страны из-за своей зависимости.

"Господин Кароль Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять никакую общественную функцию. То, что он употребляет, – это не табак", – написал Роман Гертых из партии "Гражданская платформа".

По мнению других польских политиков, лидер своим поведением проявил неуважение не только к мероприятию, но и международным партнерам Польши. Они заявили, что "более отвратительного президента" страна за последнее время еще не видела.

