МИД жестко ответил Польше на требования выплатить репарации

В Москве напомнили о событиях 1613 года, когда польский отряд утонул в болоте

Россия могла бы отправить польским властям ссылку на видео из оперы "Иван Сусанин" вместо затребованных репараций. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отреагировав на заявления Варшавы.

Опера посвящена подвигу крестьянина из Костромы, в сторону которой направлялись польские войска для убийства 16-летнего боярина Михаила Романова, избранного на царство. Однако противник заблудился. Иван Сусанин вызвался показать им дорогу и вместо этого завел врага в болото, где погиб вместе с ним.

Ранее FT cообщал со ссылкой на главу польского Института оценки военных потерь, что Варшава приступила к подготовке иска против Москвы с требованием выплатить репарации по итогам Второй мировой. Ущерб, заявлял он, превосходит тот, который оценивается от преступлений гитлеровской Германии (Польша потребовала от последней компенсацию в размере 1,3 трлн евро).

Российская сторона заявила, что Польша предпринимает неадекватные инициативы, которые скорее относятся к области фантастики. МИД отметил, что местные власти пытаются решить внутриполитические противоречия за счет ревизионизма. Кремль сообщал, что заявления Варшавы являются оголтелой русофобией и политическим экстремизмом.

Репарационные требования Польша выставляет довольно давно: ранее Россия решила пойти на встречные меры, потребовав 750 млрд долларов в виде компенсации за восстановление, которое обеспечил ей Советский Союз после Второй мировой. Встречная инициатива вызвала у Варшавы истерику.