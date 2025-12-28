Ученые раскрыли главную опасность татуировок для иммунитета

Ученые раскрыли главную опасность татуировок для иммунитета
Фото: freepik.com
Делать прививку в "забитом" участке тела не стоит

Чернила, используемые для татуировок, не только впитываются в кожу: далее частично пигмент уходит по лимфоузлам, в которых скапливается. Результаты исследования, проведенные на мышах, публикует PNAS, где выяснили, что в узлах эти пигменты захватывают иммунные клетки (как правило, макрофаги).

В итоге часть клеток умирала. Воспаление было довольно продолжительным – до двух месяцев.

Ученые смогли проследить процесс в первые минуты и часы, выяснив, что чернила попадали в лимфатические узлы, задерживаясь в зонах фильтраций лимфы. Пигмент не убавлялся и в отдельных случаях даже накапливался. Это свидетельствует о том, что длительный период сопровождался перемещением частиц из татуированной кожи.

Авторы также отметили влияние татуировки на вакцинацию: если местом укола выбирался "забитый" участок тела, выработка антител в случае введения вакцины от ковида шла к снижению. А вот в случае введения вакцины против гриппа (УФ-инактивированная), напротив, реакция усиливалась.

По словам авторов, исследование по своим результатам нельзя соотносить с человеческой реакцией. Однако оно доказывает, что тату – не только процедура, затрагивающая локальный участок кожи, но и причина изменений иммунной системы в лимфоузлах. Поэтому ученые не рекомендуют делать прививки в зоне тату до тех пор, пока наука не изучит влияние чернил на иммунитет детальнее.
Источник: PNAS ✓ Надежный источник

"Я предупреждаю": в США забили тревогу из-за России

Ситуация на международной арене становится все хуже

"Современные убийцы": в США забили тревогу из-за возможностей АПЛ "Ясень-М"

Российский флот может наносить удары где угодно и в любое время, считает обозреватель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей