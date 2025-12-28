Ученые раскрыли главную опасность татуировок для иммунитета

Делать прививку в "забитом" участке тела не стоит

Чернила, используемые для татуировок, не только впитываются в кожу: далее частично пигмент уходит по лимфоузлам, в которых скапливается. Результаты исследования, проведенные на мышах, публикует PNAS, где выяснили, что в узлах эти пигменты захватывают иммунные клетки (как правило, макрофаги).

В итоге часть клеток умирала. Воспаление было довольно продолжительным – до двух месяцев.

Ученые смогли проследить процесс в первые минуты и часы, выяснив, что чернила попадали в лимфатические узлы, задерживаясь в зонах фильтраций лимфы. Пигмент не убавлялся и в отдельных случаях даже накапливался. Это свидетельствует о том, что длительный период сопровождался перемещением частиц из татуированной кожи.

Авторы также отметили влияние татуировки на вакцинацию: если местом укола выбирался "забитый" участок тела, выработка антител в случае введения вакцины от ковида шла к снижению. А вот в случае введения вакцины против гриппа (УФ-инактивированная), напротив, реакция усиливалась.

По словам авторов, исследование по своим результатам нельзя соотносить с человеческой реакцией. Однако оно доказывает, что тату – не только процедура, затрагивающая локальный участок кожи, но и причина изменений иммунной системы в лимфоузлах. Поэтому ученые не рекомендуют делать прививки в зоне тату до тех пор, пока наука не изучит влияние чернил на иммунитет детальнее.