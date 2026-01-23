Для задержания актера Джана Ямана в Стамбуле провели масштабную операцию

Курс рубля
Турецкая полиция продолжает операцию "Рассвет", которая сопровождается задержанием звезд. Среди фигурантов – актер Джан Яман из "Ранней пташки", Догукан Гюнгер из "Клюквенного щербета" и Кубилай Ака ("Чукур"). Всего – порядка 30 знаменитостей. Полиция проводит рейды в ночных клубах и отелях.
По данным "России 1", один из стамбульских отелей, который существовал 20 лет, в настоящее время демонтируется. Владелица находится под арестом.
"Это действительно беспрецедентная операция. В отеле "Бебек" участвовали десятки полицейских с собаками. Проверяли всех и все, после того как там появился Джан Яман", – сообщил журналист Павел Зорин.
Сам Джан Яман переехал в Италию, заявив, что ему больше нравится жить в Риме. После этого последовала волна арестов. Актер отрицает причастность к употреблению запрещенных веществ.
"Вы действительно думаете, что я тусуюсь в клубах с наркотиками в то время, когда полиция проводит масштабные рейды и арестовывает множество знаменитостей? Если бы это было хоть сколько-нибудь правдой, меня бы не отпустили так быстро", – высказался Джан.
Ранее сообщалось, что супруга Алины Боз из "Не отпускай мою руку" арестовали в Турции на спектакле жены в рамках дела о запрещенных веществах.
