Для задержания актера Джана Ямана в Стамбуле провели масштабную операцию

Десятки полицейских с собаками: что известно о задержании Джана Ямана в Стамбуле
Фото: соцсети
По ночным клубам города проходят ежедневные рейды, среди задержанных - десятки артистов

Турецкая полиция продолжает операцию "Рассвет", которая сопровождается задержанием звезд. Среди фигурантов – актер Джан Яман из "Ранней пташки", Догукан Гюнгер из "Клюквенного щербета" и Кубилай Ака ("Чукур"). Всего – порядка 30 знаменитостей. Полиция проводит рейды в ночных клубах и отелях. 

По данным "России 1", один из стамбульских отелей, который существовал 20 лет, в настоящее время демонтируется. Владелица находится под арестом.

"Это действительно беспрецедентная операция. В отеле "Бебек" участвовали десятки полицейских с собаками. Проверяли всех и все, после того как там появился Джан Яман", – сообщил журналист Павел Зорин.

Сам Джан Яман переехал в Италию, заявив, что ему больше нравится жить в Риме. После этого последовала волна арестов. Актер отрицает причастность к употреблению запрещенных веществ. 

"Вы действительно думаете, что я тусуюсь в клубах с наркотиками в то время, когда полиция проводит масштабные рейды и арестовывает множество знаменитостей? Если бы это было хоть сколько-нибудь правдой, меня бы не отпустили так быстро", – высказался Джан. 

Ранее сообщалось, что супруга Алины Боз из "Не отпускай мою руку" арестовали в Турции на спектакле жены в рамках дела о запрещенных веществах.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
