Ориентир на Киев: генерал объяснил резкое продвижение ВС России к берегам Днепра

Фото: Mil.ru/commons.wikimedia.org
Войска стремительно идут вперед, уничтожая сопротивляющиеся подразделения ВСУ

Расчет РСЗО "Град" поразил укрепрайон противника в Днепропетровской области, где происходит ежедневное продвижение российских войск. По словам героя России, генерал-майора Сергея Липового, наступление в регионе ускорилось. Тактика современного боя говорит, что при продвижении ВС России противника при оказании сопротивления уничтожают.

Армия наносит огневые удары, локализуя очаги сопротивления. Далее штурмовые подразделения движутся вперед. По словам Липового, темп наступления ускорен, что указывает на четкую слаженность штурмовиков, артиллерии и операторов БПЛА, контролирующих обстановку сверху.

По мнению Липового, в скором времени следует ожидать приближения ВС России к Днепру. При сохранении текущих темпов наступления можно говорить о выходе на берега реки. 

"Это будет наш первый рубеж, после преодоления которого мы можем двигаться в направлении Киева", – уточнил спикер в диалоге с aif.ru.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что морозы сыграют против ВСУ и станут серьезным испытанием для обороны украинской армии. Многие реки покроются льдом, что облегчит для ВС России переправу. В таком случае темпы продвижения российских войск могут резко возрасти.

Источник: "Аргументы и Факты" ✓ Надежный источник
