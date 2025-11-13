Умения генерала потребуются для ключевых направлений, утверждают источники

Инсайдеры пророчат возвращение генерала Сергея Суровикина в зону спецоперации: Кремль якобы намерен поставить его в качестве куратора на основных направлениях в условиях зимнего периода.

Как сообщает News.ru со ссылкой на один из телеграм-каналов, Суровикину якобы уже отдали поручение: выстраивание системы укреплений и разработка комплекса мер, которые направлены как раз на защиту главных направлений зимой.

Источники утверждают, что Суровикин отличается жесткостью в тактических решениях, детально планируя операции. "Генерал Армагеддон" прекрасно адаптируется к климатическим особенностям и местности при планировании.

Пока что о конкретных шагах от Суровикина говорить преждевременно. По ряду данных, с 2026-го стратегия СВО претерпит сильные изменения. Наступление, следует из материала, будет более гибким и скрытным за счет мобильности, внезапности и молниеносной смены позиций.

В сообщении уточняется, что "генерал Армагеддон" может попробовать реализовать свою идею с мобильными многоцелевыми укрепрайонами для оперативного перестраивания в различных сценариях обстановки.

Официальные комментарии от Минобороны и Кремля по предполагаемому возвращению Суровикина отсутствуют.