Бурунов назвал некоторых женщин "глупыми"

Артист не стал стесняться в выражениях

Актер Сергей Бурунов резко высказался об одной категории россиянок и даже позволил себе оскорбительное выражение. Любимец публики считает недостойными женщин, которые с пренебрежением относятся к мужским слезам и не принимают проявления мужской слабости. Он подчеркнул, что считает такую позицию признаком узости мышления и отсутствия эмпатии.

Выступая на премьере фильма "Комментируй это", Бурунов рассказал, что долгое время сам жил с установкой терпеть любые удары судьбы молча, подавляя эмоции и избегая разговоров о внутреннем состоянии, в том числе с психологами.

Однако со временем он пришел к выводу, что навязанный образ "настоящего мужчины", который никогда не плачет и всегда держит все в себе, разрушителен.

Артист подчеркнул, что подлинная близость возможна только там, где человека принимают в моменты уязвимости – когда он сломлен, растерян или не скрывает слез.

"Это глупые женщины не любят (слезы мужчин – прим. ред.). А в мужских слезах нет ничего постыдного, это и есть человечность, это проявление силы – что ты перед человеком открываешься", – сказал он.

Бурунов также отметил, что умение говорить о чувствах дается людям крайне тяжело, а мужчинам – особенно, поскольку общество годами внушало им запрет на эмоции. Он призвал не бояться обращаться за психологической помощью, если это действительно нужно.

