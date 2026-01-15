Ковальчук вступилась за Чумакова после его скандальных слов о браке

Ковальчук встала на защиту мужа после его скандальной фразы о браке
Фото: соцсети
Певица назвала своего мужа "настоящим альфа-самцом", который делает, что хочет

Звезда и бывшая участница "Блестящих" Юлия Ковальчук оправдала супруга после его провокационных слов о браке, из-за которых его обвинили в абьюзе. Певица сравнила Алексея Чумакова с альфа-самцом, который "хочет и делает".

Так, в одном из интервью Чумаков рассказал, по каким критериям выбрал однажды жену: "красивая, яркая, живая, секси" – и у него были критерии, насколько та была сексуально привлекательна (артист использовал более грубое выражение). После своих слов Алексей столкнулся с критикой.

В эфире программы "12 вопросов" Юлии пришлось оправдывать мужа, заявив, что его не так поняли. Фраза "Я не должен", пояснила знаменитость, обусловлена тем, что такому "яркому альфа-самцу" подобная формулировка непонятна.

"Ему понятна фраза "мужчина хочет и делает", - высказалась Ковальчук.

Недавно певица заявляла, что не собирается уходить от мужа, который стал объектом критики. Теоретически, рассуждала она, можно даже простить измену. Хотя когда-то Юлия, как рассказывала сама, была очень ревнивой и могла устроить сцену без попытки сгладить эмоции. Однако потерю доверия считает важной причиной расторгнуть брак.

Источник: RuTube ✓ Надежный источник
