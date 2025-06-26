Ковальчук раскрыла свою реакцию на возможную измену Чумакова

Ковальчук сделала заявление об измене Чумакова
Фото: АГН "Москва"
Артистка допустила, что может простить проступок

Певица Юлия Ковальчук, несмотря на всю навалившуюся на своего супруга критику в соцсетях, уверяет, что уходить от него не собирается. Напротив, в отношениях с Алексеем Чумаковым ее все устраивает и в теории она даже могла простить ему измену. 

По словам артистки, раньше она была очень ревнивой и могла устроить сцену возлюбленному без попытки как-то сгладить эмоции. Зато с годами у нее появилось больше мудрости, сдержанности и спокойствия. Юлия утверждает, что в случае с изменой ключевую роль в ее решении уйти или остаться сыграл бы мотив такого поступка. Она допускает, что возможны ситуации, в которых муж заведет любовницу именно из-за ее поведения.

"Возможно, я бы поискала причины в себе. Что же я такого не додала, чтобы он решил от меня гульнуть?" – призналась она.

Ковальчук при этом отметила, что потеря доверия для нее является важной причиной для расторжения брака. Тем не менее, она до сих пор с трудом переносит его концерты из-за обилия у Чумакова поклонниц. Но вместо постоянной ревности она старается сделать так, чтобы муж всегда хотел возвращаться домой.

Источник: Экспресс Газета

Трамп сделал жесткое заявление о Зеленском на саммите НАТО

Политик указал, что дела Украины оставляют желать лучшего

На Украине предложили отдать России Харьков и Одессу

В стране напомнили о русских корнях городов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей