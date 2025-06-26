Ковальчук раскрыла свою реакцию на возможную измену Чумакова

Артистка допустила, что может простить проступок

Певица Юлия Ковальчук, несмотря на всю навалившуюся на своего супруга критику в соцсетях, уверяет, что уходить от него не собирается. Напротив, в отношениях с Алексеем Чумаковым ее все устраивает и в теории она даже могла простить ему измену.

По словам артистки, раньше она была очень ревнивой и могла устроить сцену возлюбленному без попытки как-то сгладить эмоции. Зато с годами у нее появилось больше мудрости, сдержанности и спокойствия. Юлия утверждает, что в случае с изменой ключевую роль в ее решении уйти или остаться сыграл бы мотив такого поступка. Она допускает, что возможны ситуации, в которых муж заведет любовницу именно из-за ее поведения.

"Возможно, я бы поискала причины в себе. Что же я такого не додала, чтобы он решил от меня гульнуть?" – призналась она.

Ковальчук при этом отметила, что потеря доверия для нее является важной причиной для расторжения брака. Тем не менее, она до сих пор с трудом переносит его концерты из-за обилия у Чумакова поклонниц. Но вместо постоянной ревности она старается сделать так, чтобы муж всегда хотел возвращаться домой.