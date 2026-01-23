Анастасия Решетова выходит замуж за своего тайного возлюбленного

Курс рубля
30-летняя Анастасия Решетова рассказала в личном блоге о помолвке: модель опубликовала трогательный кадр с отдыха на Мальдивах, похваставшись кольцом с внушительным камнем. Счастливая модель написала в соцсетях, что приняла предложение. А вот имя своего возлюбленного не стала раскрывать.
"Да", – кратко написала Анастасия в подписании к снимку.
Вероятно, предложение было сделано во время путешествия. До этого Анастасия писала у себя в ТГ-канале, что отпраздновать день рождения на Мальдивах было ее лучшим решением. Там она в окружении любимых людей и может побыть наедине с природой.
"Завтра буду чуток старше, надеюсь и умнее", – писала Решетова накануне.
Кстати, среди других свежих снимков Анастасии – огромный букет белоснежных роз.
Имя своего избранника модель не спешит раскрывать. Только в 2025 году она сообщила, что находится в отношениях. Возлюбленный, как оказалось, с давних пор знает ее сына и давно присутствует в жизни Решетовой, отмечает женский журнал "Клео.ру".
Ранее бывшая возлюбленная Тимати призналась, что жалеет о пластике носа.
