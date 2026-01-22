Болгар рассказала об ультиматуме Дурова

Женщина продолжает дискредитировать экс-возлюбленного

Ирина Болгар, которую называют бывшей возлюбленной Павла Дурова, сделала новое эмоциональное заявление в соцсетях, вновь заговорив о судьбе своих детей и разрыве с основателем Telegram. По ее словам, еще в конце 2022 года она получила жесткое предложение: переехать с детьми в Дубай в обмен на сохранение финансовой поддержки.

Женщина пояснила, что расценила это как ультиматум и сознательно отказалась. Она подчеркнула, что согласие лишило бы ее чувства собственного достоинства. Отдельно Ирина отметила, что ее насторожили и правовые особенности юрисдикции, в которую ей предлагали переехать.

По утверждению дамы, последствия отказа оказались тяжелыми. Ей с детьми пришлось покинуть роскошный дом, где семья жила раньше, и фактически начать все заново. Она заявила, что в одночасье лишилась привычной жизни, стабильности и чувства опоры – без денег миллиардера женщине пришлось учиться жить поскромнее.